За сім місяців цього року надходження від ПДВ перевищили минулорічні показники у 1,5 раза, зазначив очільник комітету Ради з питань фінансів.

Надходження до державного бюджету України у річному вимірі перевиконані на 25% за рахунок детінізації та відмови бізнесу від ухиляння від сплати податків.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону.

"При падінні економіки за розрахунками Національного банку в першому півріччі на 28%, план надходжень до держбюджету перевиконано за 7 місяців цього року істотно - більш ніж на 4%. А якщо говорити рік до року, порівняти мирний 2021 рік з воєнним 2022 роком, то є на 25% перевиконання бюджету. Це означає те, що бізнес відмовився від схем з ухиленням від оподаткування і в співпраці з державою, державною податковою службою дає такі надходження до бюджету", - сказав Гетманцев.

Він наголосив, що відбувається детінізація економіки, на якій наголошував президент України Володимир Зеленський.

"Ті схеми брудні, які мали назву "скрутки" з податком на додану вартість, вони припинені, знищені, можна сказати. Про це свідчить те, що за 7 місяців надходження від ПДВ в 1,5 раза більші, ніж минулого року. І, таким чином, ми бачимо, що країна працює вся на перемогу і забезпечує військових зброєю, грошима", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 10 грудня 2021 року підписав закон про держбюджет 2022.

Відповідно до закону, доходи бюджету прогнозувалися на рівні 1,332 трлн грн, а витрати - 1,521 трлн грн. Дефіцит бюджету - 3,5% валового внутрішнього продукту. Споживча інфляція очікувалася на рівні 6,2%. Середньорічний курс долара було закладено на рівні 28,6 грн.

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