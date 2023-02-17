Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,15 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок – до 39,65 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні знизився на 15 копійок - до 42,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,15 грн/дол., євро - 41,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,65 грн.

Війна в Україні та курс долара

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні. Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол.

З 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Що буде з курсом найближчим часом

Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що протягом 20-26 лютого на валютному ринку буде спостерігатися досить стабільна і прогнозована ситуація, і готівковий курс долара буде знаходитися у проміжку 39,5 - 41 грн/дол.

Економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає ніяких провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки в 50 грн / дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

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