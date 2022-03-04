Відключення від цих платформ російських та білоруських фінустанов значно обмежить їхній доступ до міжнародного фінансового ринку.

Національний банк України закликав відключити від найбільших у світі торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv російські та білоруські фінансові установи.

Про це повідомляє регулятор на своєму офіційному сайті.

"Торговельно-інформаційні платформи Bloomberg та Refinitiv є ключовими гравцями у сфері постачання даних та інформації на світовому фінансовому ринку. Зважаючи на це, відключення від цих платформ російських та білоруських фінустанов значно обмежить їхній доступ до міжнародного фінансового ринку. Це дуже важливий етап протидії військовій агресії на фінансовому фронті", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський Союз заявив про відключення від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT семи російських банків.

Європейський Фондовий ринок втратив 7 мільярдів доларів через напад РФ на Україну.

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