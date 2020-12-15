Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повинна відзвітувати у Верховній Раді про свої рішення, внаслідок яких збільшуються тарифи. Відповідну Постанову парламенту №4496 ініціювала народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

"Колеги з різних фракцій і комітетів підтримали мою ініціативу, і ми зареєстрували відповідну постанову", - повідомила політик на своїй сторінці в Facebook.

Вона підкреслила, що свою відповідальність за надмірне і постійне збільшення тарифного навантаження на людей представники влади переводять саме на цього регулятора і обґрунтовують це його юридичною незалежністю. Однак Нацкомісія за законом підзвітна Верховній Раді. Тому парламент повинен дати оцінку діяльності регулятора, а суспільство – отримати повну і об'єктивну інформацію про його цінову і тарифну політику.

"На її основі ми зможемо визначити шляхи впливу на ситуацію з тарифами. Кроки, які захищатимуть саме споживачів", – резюмувала Тетяна Плачкова.

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Автор: УНІАН