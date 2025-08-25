Норвезький премʼєр-міністр повідомив, що підтримка його країни продовжуватиметься як у поточному, так і у наступному році.

Норвегія продовжить допомагати Україні, в 2025-2026 роках буде виділено 8,45 мільярдів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції сьогодні в Києві.

"Сьогодні, пане президенте, я оголосив, що висока підтримка Норвегії для України буде продовжуватися в 2025-2026 роках. І це передбачає 8,45 мільярдів доларів США. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом, який буде виділяти кошти в рамках програми Нансен. Сподіваюся, ми зможемо утримати цей рівень підтримки", - сказав він.

Також прем’єр зазначив, що найбільш ефективна безпекова гарантія для України - це підсилення обороноспроможності її у всіх вимірах.

"Ми посприяємо постачанню двох систем Patriot, які ми співфінансуємо… Ми будемо робити все, що в наших силах, щоб допомогти вам захищатися", - підкреслив Гар Стере.

Крім того, він додав, що Норвегія співфінансує постачання та накопичення газу для України.

"Ми робимо це з європейськими партнерами. І ми врахуємо ваші меседжі", - запевнив прем’єр Норвегії.

Як повідомляв УНІАН, Норвегія спільно з Німеччиною профінансують закупівлю двох систем ППО Patriot для України. Про це в День Незалежності України, 24 серпня, повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Зазначалося, що Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон (приблизно 700 мільйонів доларів) на зміцнення протиповітряної оборони України. Спільно з Німеччиною країна поставить дві системи Patriot і ракети, а також інші види протиповітряної оборони.

У повідомленні підкреслили, що ці системи допоможуть захистити мирне населення України.

