Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Київській, Чернівецькій і Вінницькій областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2021 року, порівняно із січнем-березнем 2020 року, зріс на 7,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Зазначається, що оборот роздрібної торгівлі зріс у всіх областях.

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При цьому найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Київській області - на 14,6%, Чернівецькій - на 13,7%, і Вінницькій - на 12,5%.

За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі в березні 2021 року, порівняно з березнем 2020 року, зріс на 13,1%, а порівняно з лютим 2021 року - на 11,8%.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в 2020 році, порівняно з 2019 роком, зріс на 8,4%.

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Автор: Павло Степанець