Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж з 1 грудня.

Попри підвищення міжнародними платіжними системами ставки інтерчейндж з 1 грудня, державний "Ощадбанк" продовжить обслуговування торгових підприємств на чинних пільгових умовах до кінця року.

Як повідомляє прес-служба банку, заступник Голови Правління Банку Антон Тютюн зазначив, що на початку війни "Ощадбанк" скасував комісію за еквайринг на перші кілька місяців.

"Враховуючи численні звернення представників рітейлу та потреби бізнесу у воєнний час, з 1 грудня і до кінця поточного року для клієнтів "Ощадбанку" залишається чинною комісія на рівні 1,3% за прийом платежів", - йдеться в повідомленні.

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"Зараз залишаємо чинний пільговий тариф без змін. Це дає банку можливість продовжувати розвиток бізнесу і забезпечувати стабільний рівень послуг безготівкових платежів", – сказав Тютюн.

Довідка УНІАН: інтерчейндж - це комісія, яку банк, що обслуговує торгову точку (еквайєр), перераховує банку-емітенту, карткою якого розплатилися.

Еквайринг - можливість для торгового підприємства приймати безготівкову оплату за товари та послуги пластиковими картами.

Оплата картками під час війни:

У березні 2022 року, одразу після російського вторгнення, в ОП закликали українців розраховуватися при покупках банківськими картами.

18 березня 2022 року українцям розповіли, куди звертатися, якщо в магазині не приймають оплату карткою.

У травні 2022 року "ПриватБанк" заявив про те, що буде віддавати ЗСУ частину грошей з оплат карткою за кордоном.

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