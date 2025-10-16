"Докупити" страховий стаж можна за періоди з 2004 року, коли громадянин не був працевлаштованим.

Якщо громадянам не вистачає трудового стажу для виходу на пенсію, вони можуть самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок для його набуття.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, можна укласти угоду між громадянином та Пенсійним фондом, яка дає можливість самостійно сплачувати ЄСВ, щоб набути страховий стаж для майбутньої пенсії, а також збільшити свій заробіток. Це впливає на розмір пенсії, навіть якщо людина тимчасово не працює або працює за кордоном.

Зазначається, що добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років. Крім цього, можна укладати договори про добровільну сплату страхових внесків на користь третіх осіб.

Як докупити стаж

Періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно. Мінімальний страховий внесок на сьогодні складає 1760 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати 8000 грн). Фактично кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 грн.

У фонді навели приклад розрахунків: якщо в поточному місяці сплатити 2000 грн на користь непрацюючої особи, то цей місяць буде зараховано до її страхового стажу і заробітна плата для обчислення пенсії за цей місяць складе 9090,91 грн.

Як докупити страховий стаж за минулі роки

При цьому у ПФУ наголосили, що договір про добровільну сплату страхових внесків не передбачає сплату страхових внесків за минулі періоди. "Докупити" ж страховий стаж можна за періоди, починаючи з 2004 року, коли громадянин не був працевлаштованим чи зареєстрованим фізичною-особою підприємцем.

Для цього фізична особа повинна звернутися до податкової служби та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Оплатити страховий стаж можна двома способами:

одноразова сплата: необхідний стаж можна "купити" одноразово, сплативши всю суму;

договір терміном не менше одного року: внески сплачуються поступово, щомісячний платіж не може бути меншим від мінімального розміру ЄСВ.

Пенсії в Україні – останні новини

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії складає 6436,79 грн. При цьому понад третина (35,3%) таких громадян отримують менше 4 тисяч гривень на місяць.

Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що в Україні наразі передчасно впроваджувати обовʼязкову накопичувальну пенсійну систему, оскільки в країні фактично відсутні надійні інструменти для інвестування таких коштів. За його словами, головна проблема полягає не у самій ідеї накопичень, а в тому, куди саме спрямовувати пенсійні внески.

