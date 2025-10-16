Міністерство соціальної політики є другим за величиною по витратам міністерство в Україні.

В Україні наразі передчасно впроваджувати обовʼязкову накопичувальну пенсійну систему, оскільки в країні фактично відсутні надійні інструменти для інвестування таких коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін на Київському міжнародному економічному форумі.

За його словами, головна проблема полягає не у самій ідеї накопичень, а в тому, куди саме спрямовувати пенсійні внески. Зараз єдиним інструментом в Україні для таких вкладень є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), однак цей ринок наразі і так наповнений вкладеннями державних банків та приватних інвесторів.

"Якщо додати до цього ще й пенсійні вкладення в ОВДП, то на ринку буде трошки затісно", - сказав Улютін.

У Мінсоцполітики наголосили, що досвід інших країн показує, що успіх накопичувальної системи залежить не від самих внесків, а від розвинених фінансових ринків, де ці гроші можна ефективно розміщувати.

"Це безпосередньо такі країни як Данія, Нідерланди, Австралія чи всім відома шведська модель. Але там працюють глибокі ринки, жорстке регулювання, зріла інфраструктура і сильні управителі. В Україні ми лише поки це будуємо, ми на шляху", - сказав він.

Замість поспішного переходу, Мінсоцполітики пропонує розвивати "більш зрозумілу і чесну солідарну систему".

"Це виплата по досягненню віку. І чітко зрозуміла система розподілу солідарної частини, яка повністю базується виключно на тому, що частку кожної людини, яка внесла свої кошти в солідарну систему, вона їх отримає по досягненню пенсійного віку", - сказав Улютін.

Крім того, відомство пропонує поступово реформувати систему спеціальних пенсій і замінити їх на професійні, без привілеїв для окремих категорій.

"Потім друга частина - це перебудова спеціальних пенсій в професійні. Тобто ніяких спеціальних умов, спеціальних пенсій не може бути, бо вона руйнує загалом пенсійну систему", - вважає міністр.

При цьому третій елемент - добровільна накопичувальна система.

"Можливо, з якимись елементами обовʼязкової підписки, як це є в тій самій Польщі, з можливістю відмовитись. Але в будь-якому випадку це добровільно. Тому що ми маємо бути, як країна, чесними. У нас немає куди інвестувати ці кошти", - додав Улютін.

Водночас міністр вважає перспективним напрямком залучення міжнародних партнерів та іноземних управителів, які могли б допомогти у створенні сучасних фінансових інструментів, тобто так званих "зелених" та "соціальних" облігацій, що дозволять інвестувати в розвиток української економіки.

Крім того, Улютін зазначив, що Мінсоцполітики наразі друге за величиною по витратам міністерство в Україні після Міноборони.

13 вересня міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що Мінсоцполітики готує пенсійну реформу, в рамках якої планується створити бездефіцитну систему пенсійних виплат, розподіляючи лише той обсяг коштів, який реально зібрано через єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у конкретному році. Міністр тоді наголосив, що важливим компонентом має стати запровадження накопичувальної пенсійної системи, без якої неможливо буде забезпечити гідну пенсію в довгостроковій перспективі.

Старший економіст CASE-Ukraine, фахівець Економічної експертної платформи Володимир Дубровський розповів, що діюча солідарна пенсійна система України працює за принципом фінансової піраміди й приречена на поступове згортання. За його словами, якщо не буде проведено реальних реформ, українці ризикують залишитися без пенсій вже за 10-15 років.

