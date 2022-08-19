Наразі уряд побачив доцільність повернення акцизу на пальне.

Україна буде поступово повертати податки на пальне, які були знижені чи відмінені навесні цього року.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Україна повертає податки. Таким чином, щоб споживач не відчув цього навантаження. Сьогодні уряд побачив доцільність повернення саме акцизу. Питання повернення ставки ПДВ на світлі нафтопродукти сьогодні на порядку денному не стоїть", - сказав він.

За його словами, далі уряд буде дивитись на ситуацію на світових ринках енергоресурсів, на ситуацію в середині країни, і вже потім висувати пропозиції.

Нагадаємо, у березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив зобов'язання по ПДВ до 7 відсотків з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу у самі скрутні шокові часи мати пальне за прийнятною ціною.

14 серпня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроект, яким пропонується скасувати на пальне пільгове оподаткування, запроваджене з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Урядовим законопроектом замість "нульової" ставки акцизу встановлюється акциз "100 євро за 1000 літрів" для всіх видів пального.

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