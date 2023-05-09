Якщо навесні минулого року майже не було вільних вакансій, то цьогоріч в українців уже є нагода обирати серед великої кількості пропозицій.

Польські компанії цього року підвищили заробітні плати приблизно на 10% у зв’язку з переглядом у Польщі мінімальної зарплати. Тому українці можуть розраховувати на зарплату понад 1000 євро на місяць у багатьох вакансіях.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

"Цьогоріч українцям платитимуть приблизно на 10% більше ніж торік. Це пов'язано з підняттям мінімальної заробітної плати у Польщі. Зараз вона - 3410 злотих за місяць, що в еквіваленті - 30200 грн. У минулому році було 3100 злотих (27460 грн)", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Проте низка роботодавців пропонують вищі заробітні плати у деяких вакансіях. Зокрема кухарі можуть отримати більше 44 тисяч гривень, збірник ягід, фруктів, овочів - 40 тисяч, помічник кухара - 35 тисяч грн, кур'єр-водій - 35 тисяч гривень, мийниця посуду - 33 тисячі грн, офіціант - 31 тисяча грн, помічник пекаря - 31 тисяча грн, різноробочий - 31 тисяча грн, покоївка/прибиральниця - 30 тисяч грн, доглядальник за пенсіонером - 28 тисяч грн.

"Польща також запрошує українців й на постійні роботи, не пов'язані із сезонністю. Найбільше вакансій є у сфері харчової промисловості та логістиці. За найпростішу роботу, яка не передбачає знання польської та особливих навичок пропонують від 30000 тисяч гривень. Наразі в Польщі проживає близько 2 мільйона українців, із них 1,5 млн отримали статус тимчасового захисту. Додамо, що офіційно працевлаштовано 739 тисяч українців", - йдеться в повідомленні.

В агенції також звертають увагу на зміни тенденції на ринку працевлаштування. Якщо навесні минулого року майже не було вільних вакансій, то цьогоріч в українців вже є нагода обирати серед великої кількості пропозицій. Ці обставини мотивують роботодавців надавати якомога кращі умови праці.

Зазначимо, що Gremi Personal - міжнародне агентство із працевлаштування. Входить до ТОП-3 компаній із працевлаштування у Польщі, налічує 12 офісів у містах Польщі. Агентство спеціалізується на працевлаштуванні українців (90%) та жителів Середньої Азії та інших країн Східної Європи (10%).

Українці в Польщі - що з роботою

Як повідомляв УНІАН, раніше директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційна платформа ЕWL Марцін Колодзейчик розповів, скільки в Польщі можуть заробити українські біженці з вищою освітою та знанням польської мови. За його словами, на сьогодні у Польщі не вистачає лікарів, медсестер, психологів, вчителів. Найпоширеніші вакансії - у харчовій та переробній промисловості, там зарплата працівників сягає 30-43 тисячі у перерахунку на гривні. Багато українських біженців працюють у Польщі у сфері послуг.

Також, за даними Міграційної платформи EWL, громадяни України заповнили дефіцит кадрів в сфері послуг та промисловості Польщі. Місцеві урядовці вказують, що з березня по грудень 2022 року підприємці подали 784,5 тис. заяв на умовах спрощеного доступу до ринку праці на доручення роботи громадянам України, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: