При цьому, за його словами, один із варіантів податкової системи буде той, який діє у військовий час.

Україні потрібен референдум щодо фінансових питань в тому числі і щодо системи оподаткування, як це є у Швейцарії.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я багато, що для себе переосмислив за ці три тижні. І, можливо, зараз скажу шокуючі речі. Я вважаю, що незламний народ, який виходить з голими руками на танки, здатний визначати самостійно своє фінансове майбутнє. Ми є достатньо зрілі та достатньо свідомі. Я виступаю за референдум щодо фінансових питань в тому числі і щодо системи оподаткування, як це є у Швейцарії", - зазначив Гетманцев.

При цьому, за його словами, один із варіантів податкової системи буде той, який діє у військові часи.

"Після війни ми в межах широкої суспільної дискусії маємо ухвалити рішення разом, якою буде нова податкова система, а її варіанти ми, безперечно, підготуємо. І один із варіантів буде той, який діє у військові часи. Зараз представники середнього та великого бізнесу можуть на власний вибір скористатися опцією єдиного податку, при цьому, ліміт річного доходу підвищено з 7,5 млн до 10 млрд гривень, податок встановлюється на рівні 2 відсотків. При цьому знято обмеження щодо видів діяльності (окрім підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та грального бізнесу)", - зазначив Гетманцев.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни (№7137-д).

Зазначений проект закону передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ої групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Вас також можуть зацікавити новини: