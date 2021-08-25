Керсті Кальюлайд зазначила, що естонці вже втрачали в Україні власність, навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовляє громадян своєї країни інвестувати в Україну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

"Картина реформ у вас повна нюансів. Я, як президентка Естонії, багато опікуюся економічною дипломатією. Тож я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди. Бо ви можете втратити інвестиції", - повідомила Кальюлайд.

Вона зазначила, що вже були такі випадки, коли естонці втрачали в Україні власність і, навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, так і не змогли повернути своє майно.

"І тому я не можу порадити естонцям інвестувати в Україну. ... Я сподіваюся, що це зміниться, що я зможу спокійно радити естонцям також вкладати гроші в Україну. І це означатиме, що у вас збільшиться кількість інвестицій не лише з Естонії, а й з усього світу, бо бізнес почуватиметься у вас безпечно. Зараз цього немає. Підкреслю, я ціную те, чого досягла Україна. Розумію, що непросто одночасно проводити економічні реформи та вести війну, та аплодую цьому. Але вам досі потрібно дуже багато зробити", - сказала президент Естонії.

Кальюлайд також підкреслила, що Україні слід звернути особливу увагу на судову реформу.

"Вам потрібно, щоби кожен, хто працює, інвестує або платить у цій країні, у разі суперечки міг сподіватися, що ваша судова система розгляне його справу неупереджено. Що ваша юстиція є справді сліпою щодо того, якою є суспільна позиція сторін. І тут не треба міркувати у сенсі зближення з ЄС. Це потрібно вашій економіці! Економіка не буде зростати, доки інвестори не відчуватимуть, що до них будуть ставитися справедливо. Та й ваші люди не будуть почуватися захищеними, малий бізнес буде обмежений у розвитку", - зазначила політик.

За її словами, Україна має суспільство з доброю освітою, освічену і дешеву робочу силу, вільну торгівлю з ЄС, а тому справді має добрі перспективи дуже швидкого економічного зростання.

Читайте такожНі в ЄС, ні в НАТО: президент Естонії зробила заяву про перспективи України"І у разі, якщо це відбудеться, це побачать також люди на окупованих територіях! Власне, і зараз у вас ситуація краще, ніж там, але ще є чимало людей, яких необхідно переконати, що жити у вільній країні - краще для них самих. Економічно. Я впевнена, що це допоможе вирішити й це питання", - сказала президент Естонії.

Прогрес реформ в Україні на сьогодні вона оцінює неоднозначно.

"Картина повна нюансів. Так, є сфери на кшталт реформи правосуддя, де ми не бачимо того прогресу, на який сподівалися - але є й інші приклади, як земельна реформа, яку не могли провести майже 30 років незалежності, але тепер вона відбулася. Є питання, в яких Україна і зараз рухається вперед, як-от запровадження системи "Трембіта" (система обміну даними між державними базами даних, яка забезпечує електронне врядування - УНІАН). ... І ваша система навіть краща за естонську X-road, тому що ви поліпшили нашу X-road, ваша система новіша, і вона враховує наш досвід. Тож до певної міри ви тут попереду", - сказала Кальюлайд.

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Автор: Катерина Комолова