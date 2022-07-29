Готівковий долар у "ПриватБанку" подорожчав на 25 копійок. Курс гривні до євро сьогодні становить 40,80 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти подорожчав на 25 копійок – до 39,95 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня ослабла на 90 копійок – до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро – 39,20 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,00 грн, євро – 37,90 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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