Росія подала позов щодо стягнення заморожених активів з Euroclear.

Шанси України на отримання репараційного кредиту від Європейського Союзу погіршуються. П’ять країн приєдналися до вимог Бельгії шукати альтернативні механізми фінансування для Києва, пише Politico.

У виданні нагадали, що ЄС місяцями намагається переконати прем’єра Бельгії Барта де Вевера погодитися на використання грошової вартості 185 млрд євро російських державних активів, заморожених у брюссельському депозитарії Euroclear, для фінансування й озброєння України. Решта пакета – 25 млрд євро – це інші заморожені російські активи в країнах Євросоюзу

"Ознакою того, що шанси на угоду погіршуються, стало те, що Італія – третя за величиною економіка ЄС – підтримала вимоги Бельгії шукати альтернативні механізми фінансування України. Відповідного листа в п’ятницю також підписали Мальта й Болгарія", - йдеться у матеріалі.

Новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю також відкинув цей план.

"Чим більше таких випадків, тим імовірніше, що доведеться шукати інші рішення", – цитує видання дипломата.

Зазначається, що ці п’ять країн – навіть якщо до них приєднаються проросійські Угорщина та Словаччина – не здатні сформувати блокуючу меншість, але їхня публічна критика підриває надії Єврокомісії досягти політичної домовленості вже цього тижня. Зустріч послів ЄС, заплановану на неділю ввечері, перенесли на понеділок.

Politico пише, що, хоча напружена дипломатія в останню хвилину породила побоювання, що кошти можуть не схвалити до кінця року, а Україна відчайдушно їх потребує, троє дипломатів запевнили - план залишається чинним і альтернативи наразі не розглядають. За їхніми словами, Бельгія конструктивно працює з проєктом рішень, активно пропонуючи правки до документа, який розглядатимуть посли в понеділок.

"Рішення щодо російських активів – це рішення про майбутнє Європи й про те, чи залишиться ЄС впливовим гравцем. Плану Б не існує", – наголосив німецький посадовець.

Водночас, як пише Bloomberg, Банк Росії подав позов з вимогою стягнути 18,2 трильйона рублів (229 мільярдів доларів) з Euroclear.

Зазначається, що у п'ятницю російський центробанк заявив, що подасть до суду на депозитарій, що базується в Бельгії, за "незаконні дії", які "унеможливлюють для банку розпоряджатися своїми коштами та цінними паперами".

"Сума, яку вимагає Московський арбітражний суд, дорівнюватиме загальній сумі заморожених активів, а також додатковому доходу, втраченому від них. Центральний банк домагатиметься розгляду справи у закритому судовому засіданні", - пише видання.

Російський центробанк заявив, що оскаржуватиме будь-яке несанкціоноване використання активів комісією "у всіх доступних компетентних органах, включаючи національні суди, судові органи іноземних держав та міжнародні організації". Він також домагатиметься "виконання судових рішень" у будь-якій державі.

Репараційний кредит для України – останні новини

На Євросоюз чекає критичний тиждень, оскільки він прагне захистити Україну від принизливого "мирного плану" США і Росії. Також ЄС намагається врятувати угоду про "репараційний кредит" для Києва.

Виконавча директорка депозитарію Euroclear, де зберігається переважна більшість заморожених російський активів, Валері Урбен вважає, що ці кошти слід використати як козир для досягнення миру, а не у якості репараційного кредиту для України.

