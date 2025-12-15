Також Жан-Ноель Барро розповів про нові санкції проти Росії.

Цього тижня Європейський Союз може ухвалити рішення, яке гарантує фінансову стабільність України на наступні два роки. Про це повідомив журналістам міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише "Укрінформ".

Фінансова підтримка України та російські активи

"Уже за кілька днів під час Європейської ради, яка збере глав держав і урядів 27 країн-членів ЄС, може бути ухвалене рішення, яке дасть змогу убезпечити Україну від будь-яких фінансових труднощів упродовж двох наступних років і поставити її в сильну позицію в момент, коли тривають дискусії, що мають привести до миру", - сказав він.

Барро зазначив, що Україна продемонструвала готовність рухатися вперед і прискорюватися на цьому шляху. Він додав, що переговори між Україною, Європою та США продовжаться сьогодні, 15 грудня, у Берліні.

Відео дня

"Сьогодні європейці вирішили взяти свою долю у власні руки, ухваливши значущі рішення в позбавленні Росії доступу до її активів, розміщених у Європі, на такий довгий термін, скільки буде потрібно - доти, доки Росія Путіна не припинить своєї агресивної війни і не виплатить Україні репарації", - наголосив він.

Нові санкції проти РФ

Також міністр Європи та закордонних справ Франції заявив, що вже сьогодні планується запровадження нових санкцій проти російських суб'єктів, які сприяють війні.

"Насамперед проти дев'яти структур, відповідальних за обхід наших санкцій - так званого тіньового флоту, зокрема судноплавних компаній, які працюють або пов'язані з двома нафтовими компаніями - Лукойл і Роснефть", - уточнив Барро.

Крім того, Барро поділився, що будуть введені санкції проти 12 "агентів російської дестабілізації в Європі". Він зазначив, що ці особи відповідальні за цифрові втручання у справи інших країн.

"Зокрема, хочу назвати санкції, які сьогодні буде ухвалено щодо Ксав'є Моро - франко-російського громадянина, який проживає в Росії і є одним із рупорів кремлівської пропаганди в Європі. Також санкції торкнуться Джона Марка Дуггана, відповідального за цифрові втручання в Європі, і, зокрема, одного з організаторів кампанії, викритої французькою службою Viginium", - сказав Барро.

Євросоюз безстроково заморозив російські активи - що відомо

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Євросоюзі ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів, відкривши шлях для репараційного кредиту для України. Вона зазначила, що це потужний сигнал для України.

Ухвалене рішення усуває необхідність кожні шість місяців голосувати за продовження блокування активів РФ, що вимагало одностайного схвалення всіх країн-членів Євросоюзу. У такий спосіб європейці усунули ризик того, що влада Угорщини або Словаччини зірве цей процес, проголосувавши "проти" і змусивши Євросоюз повернути кошти Москві.

Вас також можуть зацікавити новини: