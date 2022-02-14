Протягом дня гривня за офіційним курсом ослабла більш ніж на 50 копійок, до 28,54 грн/дол.

Загальний інформаційний фон навколо можливої ескалації на кордоні з Росією продовжить тиснути на курс гривні.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

"Загальний інформаційний фон навколо можливої ескалації на кордоні з Росією продовжить тиснути на курс гривні, але ослаблення буде стримуватися (у разі необхідності) інтервенціями НБУ і збільшенням продажу валюти експортерами для сплати податків", - йдеться в повідомленні.

Курс 14 лютого:

Станом на 11:00 14 лютого курс гривні до долара в столичних обмінниках становив 28,20 грн/дол., а до Євро-32,20 грн/євро. Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва за 2 години (з 11:00 до 13:00) ослаб на 60 копійок - з 28,20 до 28,80 грн/дол.

Курс 15 лютого:

Національний банк України на вівторок, 15 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,54 грн/дол., тобто гривня ослабла на 51 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Останній раз курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.