В Альянсі підкреслюють важливість подальшого посилення підтримки.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу вже виділили 8 мільярдів американських доларів на військову підтримку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою в Брюсселі.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що країни-члени НАТО посилили підтримку для України.

"На сьогодні союзники НАТО зобов'язалися і надали щонайменше 8 мільярдів доларів США на військову підтримку для України й ми бачимо важливість подальшого посилення нашої підтримки для України", - заявив Столтенберг.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

26 квітня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.

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