Європейський Союз ще на 500 млн євро збільшить військову допомогу Україні.

Європейський Союз ще на 500 млн євро збільшить військову допомогу Україні.

Про це президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив Twitter.

Він зазначив, що Євросоюз за пропозицією глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля планує поповнити Європейський фонд миру ще на 500 млн євро.

"Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 млрд євро військову допомогу ЄС Україні", - додав Мішель.

Війна проти України: