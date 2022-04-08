Загальна сума допомоги становитиме 1,5 млрд євро / фото УНІАН, Олександр Синиця
Європейський Союз ще на 500 млн євро збільшить військову допомогу Україні.
Про це президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив Twitter.
Він зазначив, що Євросоюз за пропозицією глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля планує поповнити Європейський фонд миру ще на 500 млн євро.
"Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 млрд євро військову допомогу ЄС Україні", - додав Мішель.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- По всій Україні йдуть запеклі бої. Ворог бомбить міста, з особливою жорстокістю знищується мирне населення. Населені пункти буквально стираються з лиця землі.