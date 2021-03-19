Указ про застосування санкцій набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 11 березня 2021 року щодо продовження терміну дії українських санкцій стосовно двох російських банків.

Відповідний указ №107/2021 від 19 березня оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.

Санкції введені на три роки проти акціонерного товариства "Сбербанк" і публічного акціонерного товариства "Промінвестбанк".

Контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції проти російських банків в Україна: що відомо

У 2017 році Україна ввела санкції проти п'яти українських "дочок" банків, що належали Росії.

Під санкції потрапили "Сбербанк Росії", "Промінвестбанк", "ВіЕс Банк", "ВТБ Банк", який збанкрутував і "БМ Банк", який здав банківську ліцензію.

Санкції стосувалися обмеження на виведення капіталу за межі України на користь пов'язаних осіб.

У березні 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження санкцій проти "Сбербанку" та "Промінвестбанку", тому що тільки вони зі списку санкцій залишилися на ринку. Санкції запровадили на два роки.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони України подовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких спливає 19 березня.

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Автор: Олександр Топчій