Виділена сума дає можливість гуманітарним організаціям підтримувати громадян України.

США надають майже 54 мільйони доларів додаткової гуманітарної допомоги народу України.

Про це написав держсекретар США Ентоні Блінкен в Twitter.

"Ця допомога дає можливість гуманітарним організаціям підтримувати громадян України, які вже потребують допомоги, і тих, хто нещодавно постраждав від неспровокованого і невиправданого нападу Росії", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.