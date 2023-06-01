Як США, так і Україна зацікавлені у збереженні сталеварної галузі як економічної рятувальної ланки, поки країна відновлюється.

США продовжили безмитний режим для української сталі, а саме звільнили українську сталь від 25% мита ще на один рік.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, відповідний документ сьогодні вночі видав президент США Джозеф Байден за поданням міністра торгівлі США Джини Раймондо.

"Впродовж цього року ми пояснювали партнерам, що головний спосіб відновити українську металургію – це інтегрувати її у виробничі ланцюги в ЄС і США. Прокламація президента США – один з найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію", - прокоментувала Перший віцепрем’єр-міністр України – цитує прес-служба міністра економіки України Юлію Свириденко.

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Україна також працює з ЄС над інтеграцією ринків сталі, тому президент США підтримав ініціативу Джини Раймондо і звільнив від мит також сталь з Європейського Союзу, яка виготовлена з української сировини.

Автономні торгові заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових та захисних мит. Крім того, в рамках промислового діалогу Україна - ЄС започатковано окремий діалог щодо сталі, який включає виробників сталі.

"Значний збій у виробництві сталі в Україні зменшив загальний обсяг виробництва сталі в Україні. Водночас сталеливарна промисловість була історично важливою для України, і як Сполучені Штати, так і Україна зацікавлені у збереженні цієї галузі як економічної рятувальної ланки, поки країна відновлюється", - йдеться у підписаному документі президента США Джозефа Байдена.

США скасували мита на українську сталь через війну

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2022 року США встановили річний безмитний режим для української сталі, що підтвердило готовність американського уряду підтримати економічну стабільність України, включивши українську металургійну продукцію у свої виробничі процеси.

Йдеться про призупинення 232 ввізних мит. Тоді зазначалося, що через варварство Путіна, зокрема знищення армією РФ заводу "Азовсталь", українська металургійна промисловість зазнала значних збитків, тому її слід підтримати.

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