Швидкість інтернету відтепер стає офіційним параметром якості мобільного зв'язку.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що регулюватиме вимоги до якості мобільного зв'язку, зокрема - швидкості мобільного інтернету.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Як розповів віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, цей закон (№ 12094) встановлює чіткі вимоги до якості зв’язку. Він наголосив, що стабільний мобільний інтернет має бути доступним у будь-якому куточку країни.

Федоров описав ключові зміни, які передбачає ухвалений закон:

швидкість – обов’язковий стандарт: якщо раніше оператори декларували теоретичні показники, то тепер швидкість інтернету є офіційним параметром якості, де держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів;

контроль якості в смартфоні – українці зможуть самостійно робити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій);

розширення покриття в селах - скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв’язку;

національний роумінг працюватиме й після війни – українці і надалі зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку в надзвичайних ситуаціях.

14 листопада віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у разі повного знеструмлення українці зможуть залишатися на зв’язку понад шість годин.

Також, за його словами, до кінця 2025 року в Україні планується офіційний запуск Starlink Direct To Cell – технології, яка дозволяє мобільним телефонам підключатися безпосередньо до супутників Starlink, що забезпечує зв'язок навіть там, де немає покриття.

Міністерство цифрової трансформації нещодавно запропонувало українцям здавати в оренду власні генератори для живлення базових станцій мобільних операторів під час відключень світла. За це у відомстві обіцяють платити гроші, але обслуговування та паливо для генераторів лягатиме на плечі громадян.

