Незначне просування обійшлося Росії в сотні тисяч жертв, але цього виявилося достатньо, щоб Путін відмовився від будь-яких компромісів у дипломатії.

Поступове просування Росії на фронті у 2025 році дозволило їй відвоювати менше 1% української території, що коштувало їй величезних втрат, які оцінюються в більш ніж 200 000 убитих і поранених. Але цього виявилося достатньо для російського лідера Володимира Путіна, який зараз абсолютно впевнений, що, Росія перемагає, і в України немає іншого вибору, окрім як підкоритися російським умовам або зазнати поразки, пише The Washington Post.

Ніякого приголомшливого прориву

Як пише WP, західні військові аналітики, як і раніше, не вважають, що Росія стоїть на порозі будь-якого приголомшливого наступу, здатного зламати волю України до боротьби. Водночас Путін готовий продовжувати боротьбу, незважаючи на економічні труднощі і колосальні втрати, оскільки, на думку аналітиків, він відчуває слабкість США і Європи, а також виснаження українських сил.

Як заявив у коментарі WP колишній російський дипломат Борис Бондарєв, для Путіна така ціна виправдана, оскільки йдеться не стільки про завоювання територій, скільки про відновлення статусу Росії як світової держави.

"Він хоче, перш за все, щоб Сполучені Штати і Європа визнали, що Росія має виняткову сферу впливу, куди Сполученим Штатам і Європі заборонено втручатися", - каже він.

Росія змінила тактику

За даними аналітиків Black Bird Group, Росія за шість місяців з травня по жовтень відвоювала в Росії 1065 квадратних миль порівняно з 742 квадратними милями за аналогічний період минулого року.

"Цього року Росія здійснила низку важливих військових змін, які, на думку аналітиків, пішли на користь її військам. Вона скорочує число масованих "м'ясорубкових" атак, удосконалює свої безпілотні літальні апарати і використовує українських операторів безпілотників і логістику для контролю доріг, запобігаючи швидкому відступу українських військ", - пише WP.

Сем Кренні-Еванс, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень у Лондоні, заявив, що Росія, маючи перевагу в чисельності військ, проникає на українські позиції, просуваючи невеликі підрозділи вперед і збираючи їх разом для наступу:

"Це супроводжується ударами безпілотників і артилерії по позиціях і, особливо, по шляхах постачання. Росіяни приділяють час українському оборонному поясу, а в разі успіху просувають засоби радіоелектронної боротьби та інші засоби далі".

Україні складно протистояти повільному натиску Росії, з огляду на її нестачу живої сили та вогневої потужності. Однак військовий аналітик Майкл Кофман охарактеризував досягнутий Росією прогрес як "млявий", з високими втратами, які не досягли заявлених цілей.

Ніякого колапсу

За словами Кофмана, Росії вдалося послабити перевагу України у війні з використанням безпілотників: її виробництво безпілотників перевершує українське. Рік почався з того, що "зона ураження" безпілотників здебільшого перебувала над російськими військами, але тепер, за його словами, вона зачіпає обидві сторони відносно рівномірно:

Він зазначає, що у 2025 році керівництво Росії зробило дві ставки, обидві з яких виявилися неправильними:

"Перша полягає в тому, що завдяки постійному тиску в якийсь момент українська оборона вздовж фронту буде зруйнована. Друга полягає в тому, що дипломатичним шляхом вони будуть взаємодіяти з новою адміністрацією Трампа таким чином, що навіть якщо фронт в Україні не буде зруйновано, може статися зрив військової допомоги Заходу Україні на чолі зі Сполученими Штатами, і тоді в кінцевому підсумку вони досягнуть того ж результату".

Український чиновник у коментарі WP заявив, що Москва вважає, що має перевагу на полі бою, але насправді "вони вже кілька місяців борються за кілька кварталів у маленьких містечках".

За словами Лоуренса Фрідмана, почесного професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона, Путін, схоже, розраховує на те, що в України закінчиться військовий персонал, що призведе до розвалу фронту.

"Він поки що навіть не натякнув на стурбованість тим, що війну неможливо довести до успішного завершення", заявляє він.

Однак, незважаючи на впевненість Путіна, Росії все одно знадобиться набагато істотніше просування, щоб змусити Україну капітулювати, і цього року їй ще не вдалося взяти жодного великого міста. А наступного року наслідки санкцій і воєнного часу вдарять по ній ще сильніше, підсумовує WP.

Мирний план - що говорять у Росії

Раніше у Путіна назвали мирний план щодо України, запропонований Європою, "неконструктивним" і таким, що Росії не підходить. Водночас у РФ зазначили, що багато положень американського плану є "прийнятними" для Росії.

Також ЗМІ повідомляють, що секретар армії США Ден Дрісколл прибув у понеділок в Абу-Дабі для проведення переговорів із представниками України та російською делегацією.

