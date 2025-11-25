Співвідношення сил мінімум 1 до 10 не на користь ЗСУ.

В Покровську Донецької області ситуація дуже складна, постійно відбувається зміна контролю над певними ділянками в місті. Про це сказав в ефірі "Київ24" Микола Гриценко, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи".

"В Покровську і на цьому напрямку дуже активна фаза бойових дій і вона не стоїть на одному місці, постійно є просування або в нас, або в противника. Є постійні зміни положення. Саме війна на Покровському напрямку зараз показує наскільки домінують БПЛА. Якщо є наша позиція, яка тримає оборону, вона стикається з противником на полі бою, знищує його, то потім цю позицію будуть знищувати БПЛА", - розповів Гриценко.

За його словами, тому тут багато маневрів, дуже часто українські військові влаштовують засідки, перекидають свої позицію на інше місце, щоб її не "спалили". При цьому додав, що таку ж тактику використовує і противник, тому лінія бойового зіткнення тут надзвичайно рухома, тим більше там, де є так звана "кіл-зона" - 5-10 км, контроль над якою постійно переходить з рук в руки - наші військові заходять, потім противник і все повторюються у зворотньому варіанті.

Гриценко розповів, що кількість ворога в рази більша, ніж в Сил оборони:

"Якщо навпроти однієї нашої бригади є три мотострілкові бригади противника і ще плюс до цього три полка морської піхоти, то можна зрозуміти, що співвідношення сил 1 до 10 як мінімум. Якщо ми маємо умовно там ділянку фронту, де є 100 наших військовослужбовців, то навпроти них буде тисяча "орків" і вони намагатимуться постійно рухатись вперед".

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти найближчим часом збираються перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом.

В 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ зазначають, що характер дій противника свідчить про такі наміри. Росіяни сподіваються оточити Мирноград, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле.

