Це допомога у вигляді зброї та фінансової підтримки.

Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії отримала різної підтримки на більш ніж 12 мільярдів доларів.

Про це на брифінгу за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України, яка проходила у Варшаві, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"З початку війни наша держава отримала допомоги на більш ніж 12 млрд доларів у вигляді зброї та фінансової підтримки. Ми вдячні за цю ключову допомогу. Зараз ми проходимо найбільш критичний момент нашої історії, коли вирішується доля нашої держави", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для допомоги Україні.

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