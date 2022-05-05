Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії отримала різної підтримки на більш ніж 12 мільярдів доларів.
Про це на брифінгу за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України, яка проходила у Варшаві, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"З початку війни наша держава отримала допомоги на більш ніж 12 млрд доларів у вигляді зброї та фінансової підтримки. Ми вдячні за цю ключову допомогу. Зараз ми проходимо найбільш критичний момент нашої історії, коли вирішується доля нашої держави", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для допомоги Україні.