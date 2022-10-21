Серед вимог, що пред'являються для відкриття банківського рахунку, згадується дозвіл на роботу в Туреччині.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну банки Туреччини при оформленні карт почали висувати додаткові вимоги до громадян РФ.

Про це повідомляє російське видання РБК.

Серед вимог, що пред'являються для відкриття банківського рахунку, згадується дозвіл на роботу в Туреччині. Крім того, співробітники деяких банків стверджують, що в принципі не відкривають рахунки іноземцям.

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Також банки почали запитувати у росіян загороджувальний депозит у розмірі $5 тис.і безповоротну комісію (не депозит) у розмірі 2 тис. лір (близько $107).

За інформацією видання, відкривати карти росіянам допомагають "посередники", які оцінюють свою послугу в 150-200 доларів.

Війна в Україні і ситуація з російськими картами:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

В ЄС побоювалися, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

До Російської платіжної системи "Мир" підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.

Два з них - приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під'єдналися до системи "Мир" вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Брюссель заявив про те, що готує делегацію, щоб безпосередньо висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

За словами офіційних осіб, крім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій націлені на Країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

15 вересня з'явилося повідомлення, що приватні фінансові установи Iş Bankası та Denizbank відмовилися від роботи з картою "Мир". Вони під'єдналися до російської платіжної системи вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

21 вересня з'явилася інформація про те, що банки Казахстану, В'єтнаму і Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

Російські карти "Мир" ще приймають банки в Південній Кореї, Узбекистані, Білорусі, Таджикистані, а також невизнаних Південної Осетії та Абхазії.

Фахівці попередили росіян, що закордонні банки відмовляються від співпраці з російською системою через санкції США. Росіян також закликали брати з собою в подорожі готівку.

28 вересня ще три банки Туреччини відмовилися від російської платіжної системи"Мир".

29 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі "Мир".

5 жовтня Туреччина запропонувала РФ використовувати турецьку платіжну систему Troy, замість російської "Мир".

Також 5 жовтня 2022 року європейські банки перестали приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

18 жовтня 2022 киргизькі банки перестали обслуговувати російські карти "Мир".

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