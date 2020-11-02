Також заплановано розгляд інших законопроектів / Ілюстрація REUTERS

У четвер, 5 листопада, у Верховній Раді заплановано розгляд законопроекту про державний бюджет на 2021 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Дмитро Разумков сказав на засіданні Погоджувальної ради.

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"На цьому тижні, наскільки я розумію, на четвер ми плануємо розгляд бюджету", - сказав Разумков.

За його словами, сьогодні профільний комітет має "якомога швидше розглянути це питання".

Голова ВР висловив упевненість, що комітет "більш ніж серйозно поставиться до цього питання, і відповідально будуть ставитися при ухваленні рішення всі депутатські фракції та групи й кожен з народних депутатів".

Як сказав Разумков, на цьому тижні також планується розгляд законопроектів, що стосуються суддівської реформи, розгляд законопроекту про "інвестнянь", а також питань антикорупційної стратегії.

Крім того, Разумков повідомив, що до нього з листом звернувся міністр охорони здоров'я Максим Степанов з проханням на цьому тижні розглянути законопроект №3891, яким передбачено посилення відповідальності за неносіння масок. Він зазначив, що хотів би почути точку зору профільних комітетів з цього питання.

Ключові цифри держбюджету-2021

Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:

зростання ВВП + 4,6%;

середній курс-29,1 грн / дол;

доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;

видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;

дефіцит бюджету - 270 млрд грн.

Хронологія подій

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Автор: Надя Пришляк