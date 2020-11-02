Голова парламенту сподівається, що профільний комітет якомога швидше розгляне питання бюджету.

У четвер, 5 листопада, у Верховній Раді заплановано розгляд законопроекту про державний бюджет на 2021 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Дмитро Разумков сказав на засіданні Погоджувальної ради.

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"На цьому тижні, наскільки я розумію, на четвер ми плануємо розгляд бюджету", - сказав Разумков.

За його словами, сьогодні профільний комітет має "якомога швидше розглянути це питання".

Голова ВР висловив упевненість, що комітет "більш ніж серйозно поставиться до цього питання, і відповідально будуть ставитися при ухваленні рішення всі депутатські фракції та групи й кожен з народних депутатів".

Як сказав Разумков, на цьому тижні також планується розгляд законопроектів, що стосуються суддівської реформи, розгляд законопроекту про "інвестнянь", а також питань антикорупційної стратегії.

Крім того, Разумков повідомив, що до нього з листом звернувся міністр охорони здоров'я Максим Степанов з проханням на цьому тижні розглянути законопроект №3891, яким передбачено посилення відповідальності за неносіння масок. Він зазначив, що хотів би почути точку зору профільних комітетів з цього питання.

Ключові цифри держбюджету-2021

Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:

зростання ВВП + 4,6%;

середній курс-29,1 грн / дол;

доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;

видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;

дефіцит бюджету - 270 млрд грн.

Хронологія подій

14 вересня 2020 року Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік.

18 вересня 2020 року Кабмін представив у парламенті проект держбюджету на 2021 рік.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тис.поправок.

16 жовтня 2020 року засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому мали затвердити поправки до проекту державного бюджету на 2021 рік було скасовано.

29 жовтня 2020 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив про те, що розгляд у першому читанні проекту держбюджету-2021 попередньо заплановано в парламенті на 5 листопада.

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Автор: Надя Пришляк