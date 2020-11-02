У четвер, 5 листопада, у Верховній Раді заплановано розгляд законопроекту про державний бюджет на 2021 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Дмитро Разумков сказав на засіданні Погоджувальної ради.
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"На цьому тижні, наскільки я розумію, на четвер ми плануємо розгляд бюджету", - сказав Разумков.
За його словами, сьогодні профільний комітет має "якомога швидше розглянути це питання".
Голова ВР висловив упевненість, що комітет "більш ніж серйозно поставиться до цього питання, і відповідально будуть ставитися при ухваленні рішення всі депутатські фракції та групи й кожен з народних депутатів".
Як сказав Разумков, на цьому тижні також планується розгляд законопроектів, що стосуються суддівської реформи, розгляд законопроекту про "інвестнянь", а також питань антикорупційної стратегії.
Крім того, Разумков повідомив, що до нього з листом звернувся міністр охорони здоров'я Максим Степанов з проханням на цьому тижні розглянути законопроект №3891, яким передбачено посилення відповідальності за неносіння масок. Він зазначив, що хотів би почути точку зору профільних комітетів з цього питання.
Ключові цифри держбюджету-2021
Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:
зростання ВВП + 4,6%;
середній курс-29,1 грн / дол;
доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;
видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;
дефіцит бюджету - 270 млрд грн.
Хронологія подій
- 14 вересня 2020 року Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік.
- 18 вересня 2020 року Кабмін представив у парламенті проект держбюджету на 2021 рік.
- Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тис.поправок.
- 16 жовтня 2020 року засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому мали затвердити поправки до проекту державного бюджету на 2021 рік було скасовано.
- 29 жовтня 2020 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив про те, що розгляд у першому читанні проекту держбюджету-2021 попередньо заплановано в парламенті на 5 листопада.
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