Виплати будуть здійснюватися починаючи з червня.

До початку повномасштабного російського вторгнення Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги ветеранам до 9 Травня. Проте, через війну його не ухвалювали.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Знаючи про цю проблему, ми підготували рішення, яке було ухвалено урядом, і яке забезпечує виплату щорічної разової грошової допомоги майже мільйону людей відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" в умовах воєнного стану", - наголосила Лазебна.

Міністр також зазначила, що виплати будуть здійснюватися починаючи з червня.

"Виплата цієї допомоги в сьогоднішніх умовах відбуватиметься з дотриманням заходів безпеки щодо інформації про отримувачів, починаючи з червня, в розмірах та у спосіб, яким вона здійснювалась минулого року для кожної категорії отримувачів", - наголосила Лазебна.

Виплати під час війни:

Уряд виплачуватиме переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину.

Станом на 20 квітня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

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