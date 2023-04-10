Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника - 37,60 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також не змінився і становить 40,85 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол., євро - 39,85 грн/євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,49 грн.

Курс під час війни

21 травня 2022 року регулятор скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні 2022 року в Україні було знижено офіційний курс гривні.

Аналітики інвестгрупи ICU зявили, що населення не поспішає купувати безготівкову валюту на депозити, оскільки безготівкові та готівкові курси вже максимально зблизилися. В цілому ж за перший квартал курс гривні посилився більш ніж на 6%, а спред між курсами купівлі-продажу звузився на 15 копійок.

Попит на валюту на роздрібному ринку залишається високим, але активність зміщується в бік готівки. Водночас банки вже почали переглядати свої курси для продажу валюти з розміщенням на депозит, зменшуючи вартість іноземної валюти під тиском готівкового ринку, що може свідчити про закріплення тренду на міцнішу гривню.

Вас також можуть зацікавити новини: