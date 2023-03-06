Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,30 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" знизився на 10 копійок - до 38,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні не змінився - 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,30 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,32 грн.

Курс під час війни

Майже через три місяці після російського вторгнення в Україну, Національний банк України скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25%. Курс був встановлений на позначці 36,57 грн/дол.

Аналітик Олексій Кущ прогнозує, що з 1 квітня додасться негативний фактор, який може вплинути на девальвацію гривні. За його словами курс долара в Україні у березні перебуватиме в межах коридору від 38 до 44 грн/дол.

У свою чергу директор департаменту казначейства банку COMINBANK Герман Марченко вважає, що курсовий коридор вже змінився. Експерт вважає, що з 6 по 12 березня на валютному ринку зберігатиметься відносна стабільність з незначними коливаннями готівкового курсу в межах 38-39, 5 грн за долар і 40-41 грн за євро

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