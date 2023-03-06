Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,60 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва залишився на рівні попереднього дня - 39,25 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро також залишився на рівні попереднього дня - 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,60 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

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Курс в умовах війни

Після російського вторгнення в Україну, Національний банк 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

А вже 21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Аналітик аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ прогнозує, що готівковий курс долара в Україні в березні буде знаходитися в межах коридору від 38 до 44 грн/дол. За його прогнозом, з 1 квітня додасться негативний фактор, який може вплинути на девальвацію гривні. Йдеться про можливість для нерезидентів вивести доходи, які вони отримають на ринку ОВДП.

Фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що падіння готівкового долара корисно для економіки держави. Експерт нагадав, що з початку року українці купували долар за курсом 40 гривень 60 копійок, у березні курс покупки в середньому 38 гривень 60 копійок, проте він каже, що не варто чекати падіння цін на продукти.

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