Аналітики прогнозують, що в перший тиждень жовтня валюта може додати в ціні близько 20-25 копійок.

У жовтні 2021 року після плавного зниження, курс долара розвернеться і почне поступово зростати.

На думку ряду експертів, в перший тиждень жовтня курс долара подорожчає на 20-25 копійок і досягне 26,8 грн/$. Про це повідомляє "Обозреватель".

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Аналітик RoboForex Андрій Гойлов вважає, що долар подорожчає приблизно на 15 копійок – до 26,75 грн/$.

"Наприкінці тижня долар до гривні спробує зміцнитися до рівня 26,75. Єдина європейська валюта, судячи з усього, скоректується на позначці 31,45", - зазначив Гойлов.

Разом з тим аналітик ForexClub Андрій Шевчишин впевнений, що курс може коливатися в межах від 26,7 грн/$ до 27,5 грн/$.

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян прогнозує, що долар може піднятися до позначки у 26,8 грн/$.

"Крім очікуваного згортання стимулів позитивний вплив на "американця" буде мати попит на безпечні активи, де можна буде перечекати очікувану бурю. В таких умовах валюти країн, що розвиваються, мають досить мало шансів на те, щоб витримати виникаючий тиск", – пояснив він.

Курс на 4 жовтня:

Національний банк України на понеділок, 4 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,61 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Попередні прогнози:

Експерти прогнозували, що до кінця вересня 2021 року курс долара вийде на нові цифри.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Експерти також прогнозували, що в жовтні очікується коливання курсу долара.

Автор: Олена Коваленко