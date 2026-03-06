В Угорщині викрали співробітників 'Ощадбанку' разом з інкасаторськими машинами та цінностями

Місцезнаходження співробітників "Ощадбанку" залишається невідомим.

"Ощадбанк" заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей. Про це йдеться в офіційній заяві банку.

"Сьогодні, 5 березня 2026 року, два автомобіля інкасаторської служби "Ощадбанку", які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банк Австрія та "Ощадбанк Україна"", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі "Ощадбанку" знаходяться в центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місцезнаходження автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерством закордонних справ України.

Відео дня

Водночас місцезнаходження співробітників "Ощадбанку" залишається невідомим.

"Перевезення коштів і цінностей здійснювалося "Ощадбанком" в межах і на виконання міжнародної угоди з Райффайзен Банк, Австрія. Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур. Обсяг цінностей, що знаходилися в викрадених автомобілях, становить 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота", – додали в банку.

Угорщина і Україна

Раніше премʼєр-міністр Угорщини видав нову заяву щодо трубовопроводу "Дружба", пошкодженого російськими обстрілами. Одіозний чиновник, відомий проросійськими висловлюваннями, пригрозив застосувати силу для відновлення транзиту російської нафти.

За його словами, Угорщина має "політичні та фінансові інструменти", щоб змусити Україну відновити транзит нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: