Шевченко сподівається розпочати програму цього року.

Україна має намір до кінця року укласти угоду за програмою з Міжнародним валютним фондом на суму 15-20 мільярдів доларів.

Про це голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив у коментарі Reuters.

За словами Шевченка, Київ вже направив свій запит в МВФ і зараз веде консультації з фондом з приводу нового фінансування.

Він сподівається, що вдасться домовитися про суму до 20 мільярдів доларів протягом двох або трьох років у формі резервної угоди Stand-By або механізму розширеного фінансування (EFF).

"МВФ завжди виступав партнером України під час війни. Я сподіваюся розпочати програму цього року", - сказав Шевченко.

Голова центрального банку сказав, що нова програма повинна передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, таких як гнучкий обмінний курс, відсутність обмежень на валютному ринку, скорочення прострочених кредитів у банківському секторі та збалансована фіскальна політика.

Останнім кредитом МВФ для України була узгоджена в березні екстрена фінансова підтримка в розмірі 1,4 мільярда доларів, що еквівалентно 50% квоти країни у фонді.

Програма на 20 мільярдів доларів може стати другим за величиною чинний наразі кредитом МВФ. Більша сума була видана Аргентині.

Під час візиту до Лондона Шевченко також сказав, що сподівається домовитися про своп-лінію (угоду про взаємний обмін валют за фіксованими курсами) з Банком Англії "протягом декількох тижнів", хоча і не уточнив суму.

У НБУ вже є превентивна своп-лінія на 10 мільярдів євро (10,12 мільярда доларів) з Європейським Центральним банком і на 1 мільярд доларів з Центральним банком Польщі.

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