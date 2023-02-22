У Нацбанку відзначили, що рішення держбанків щодо скорочення мережі відділень вимагають детального аналізу.

На тлі повномасштабного російського вторгнення Національний банк України пропонує ввести мораторій на закриття відділень державних банків на час війни.

Як зазначається в повідомленні регулятора, НБУ звернувся до Мінфіну України та до керівництва держбанків з пропозицією ввести мораторій на скорочення мережі відділень держбанків під час війни.

У Нацбанку відзначили, що рішення держбанків щодо значного скорочення мережі банківських відділень таі персоналу, вимагають детального індивідуального аналізу і, можливо, перегляду.

Відео дня

"Економічна ефективність таких рішень може бути нівельована негативним соціальним ефектом і нести потенційні загрози національній безпеці України", - зазначили в Центробанку.

У НБУ підкреслили, що призупинення роботи окремих відділень пов'язане як з необхідністю забезпечення безпеки працівників, так і з оптимізацією витрат самих банків. При цьому в Нацбанку відзначили, що пріоритетним завданням залишається якнайшвидше відновлення діяльності банків на звільнених територіях.

Війна в Україні та прибуток банків

Станом на 26 грудня 2022 року війна обрушила прибуток українських банків у п'ять разів. У той час як за 10 місяців у 2021 році банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 року - 11 млрд грн.

З 67 банків в Україні майже третина - 21 банк - завершили період зі збитками в 19 млрд грн. Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн.

Частки банків з іноземним капіталом скоротилися з 31% до 26,1%, а банки з приватним капіталом - з 18% до 11,6% у 2022 році.

З 16 банків з іноземним капіталом тільки 9 вийшли в плюс за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов становить 7,9 млрд грн. Загальний прибуток банків з приватним капіталом з позитивним балансом за 10 місяців склав 3,46 млрд грн.

За підсумками 2022 року платоспроможні українські банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн роком раніше.

Станом на 1 січня 2023 року з 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими і отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% станом на 1 січня 2022 року.

Прибуток українських банків у січні 2023 року зросла більш ніж удвічі порівняно з січнем 2022 року. Доходи банків зросли на 55% порівняно з результатом січня 2022 року і склали 38,7 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: