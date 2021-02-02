Цього року завершується дія стратегії, прийнятої майже п'ять років тому.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства найближчим часом розпочне оновлення державної експортної стратегії України на 2017-2021 роки.

Читайте такожЦе десятиліття принесе еволюцію міжнародної торгівлі-торгпред УкраїниПро це під час обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 заявив заступник міністра Олександр Романишин.

"Ми плануємо зробити аналіз результатів виконання поточної експортної стратегії та розробити рекомендації щодо її оновлення на наступні роки", - сказав він.

За словами Романишина, буде створено майданчик, на якому представники держави разом з бізнесом напрацюють пропозиції щодо точок зростання експорту, заходів уряду щодо його стимулювання, а також щодо посилення експортних інституцій або ж щодо створення нових органів.

Що цьому передувало

Згідно з останнім оновленим макропрогнозом Кабінету міністрів, експорт українських товарів у 2021 році прогнозується на рівні 60,175 мільярда доларів, у 2022-му – 64,018 мільярда доларів, у 2023-му – 69,284 мільярда доларів.

При цьому імпорт у 2021, 2022 і 2023 роках становить відповідно 70,591, 77,661 і 86,28 мільярда доларів.

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Автор: Дмитро Шварц