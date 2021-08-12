Українці накопичують мільярдні борги за комуналку: за що найважче платити

Станом на серпень 2021 року загальна заборгованість за комунальні послуги становить понад 66 млрд грн.

На тлі зростаючих комунальних тарифів, українцям все складніше оплачувати комунальні послуги. Про це йдеться в сюжеті ТСН.ІА. Читайте такожЗарплати не вистачає: українці масово проїдають свої зарплати Станом на серпень 2021 року загальна заборгованість за комунальні послуги становить понад 66 млрд грн. Скільки і за що заборгували: за природний газ українці заборгували близько 25 млрд грн;

за тепло і воду заборгували понад 21 млрд грн;

за водопостачання та водовідведення - понад 6 млрд грн;

за розподіл електроенергії - 7 млрд грн. Рівень життя українців: Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян могли дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не могли купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

11 серпня 2021 року голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив про те, що українці масово проїдають свої заощадження. Автор: Олена Коваленко

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