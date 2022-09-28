На тимчасово окупованих та на територіях активних бойових дій розташовані 659 медзакладів.

Держава продовжує фінансувати медичні заклади на окупованих територіях.

Про це голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак повідомила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, на тимчасово окупованих і на територіях активних бойових дій розташовані 659 медустанов, які мають контракти з НСЗУ.

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"Поки 659 медустанов ми фіксуємо на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих", - сказала вона.

Водночас Гусак зазначила, що НСЗУ продовжує здійснювати виплати цим установам.

"Ми виконуємо свої зобов'язання, тому що розуміємо: і на цих територіях є українці, які потребують медичної допомоги, і лікарі, які героїчно надають цю медичну допомогу", - сказала вона.

Війна в Україні та ситуація в медицині:

У липні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що з України виїхали не більше 1% медичних працівників. 3,5 тисячі медпрацівників переїхали з територій, де ведуться активні бойові дії або з окупованих територій.

1 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на тимчасово окупованих територіях України, де російський окупаційний режим намагається встановити свою владу, є великі проблеми з доступом до лікарських засобів.

13 серпня МОЗ заявило про те, що Росія не дає доставляти медикаменти на окуповану територію.

В Україні відновлюють медустанови, пошкоджені в результаті бойових дій. Зокрема, серед 117 пошкоджених об'єктів охорони здоров'я в Київській області 27 вже повністю відновили. Ще на 41 тривають роботи, зокрема у повністю знищених амбулаторіях: Макарівській та Гурівщинській.

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