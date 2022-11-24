Чергові відділення банків забезпечуються всім необхідним обладнанням і каналами зв'язку для безперервної роботи в разі відсутності електрики.

Національний банк разом з банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи в умовах тривалої відсутності електропостачання.

Про це повідомила прес-служба регулятора, зазначивши при цьому, що "банківська система, попри війну, працює в безперервному режимі, забезпечує платежі та розрахунки, надає фінансові послуги бізнесу і громадянам".

У НБУ зазначили, що через руйнування енергетичної інфраструктури країни внаслідок ракетних ударів ворога значно збільшилися як ризики тимчасових перебоїв в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії, так і загроза повної неможливості банків працювати внаслідок блекауту.

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Для мінімізації цих ризиків Нацбанк разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання.

"Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання. Чергові відділення вже забезпечуються всім необхідним обладнанням і каналами зв'язку для безперервної роботи при відсутності електрики", - повідомили в прес-службі.

Також реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. Організовано безперебійну роботу контактних центрів Нацбанку та системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місцезнаходження та графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

З метою зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжити термін дії платіжних карт і відстрочити повторну ідентифікацію клієнтів.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Міненергетики України заявило про те, що в енергосистемі стався блекаут.

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