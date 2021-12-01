У керівників гуртків зарплата зросла з 11 тис. 124 до 12 053 грн.

1 грудня 2021 року збільшено заробітну плату педагогів у школах на 8,4%.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

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Так, зарплати у директорів установ зростуть з 15 тис. 742 до 17 тис. 057 грн; молодих вчителів без категорії та стажу роботи – з 9 тис. 015 до 9 тис. 768 грн; вчителів II категорії – з 11 тис. 124 до 12 тис. 053 грн; вчителів I категорії – з 11 тис. 912 до 12 тис. 906 грн; вчителів вищої категорії – по 12 тис. 698 до 13 тис. 759 грн; асистентів вчителя – з 10 тис. 338 до 11 тис. 200 грн. У керівників гуртків зарплата зросте з 11 тис. 124 до 12 053 грн, у педагогів-організаторів і категорії – з 10 тис. 445 до 11 тис. 317 грн.

У МОН нагадали, що 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.

Держбюджет-2021 і обіцяне підвищення зарплат

15 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроект Ппро державний бюджет України на 2021 рік.

16 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищено зарплати на 26%, медикам – на 30%.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року зростуть майже на 30%.

20 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання уряду заявив про те, що у 2021 році в Україні будуть збільшені зарплати вчителям і медикам.

Того ж дня, 20 січня 2021 року, стало відомо про те, що Кабмін затвердив нову тарифна сітка для "бюджетників".

Загальний бюджет освіти складе 173,8 млрд грн. Для виплат зарплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн, що на 21,2 млрд грн більше у порівнянні з 2020 роком.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у квітні 2021 року зросла у порівнянні з квітнем 2020 року на 29,8% - до 13 тис. Реальна заробітна плата за рік зросла на 20%.

Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 - 6 тис. Це на 1 тис. 076 грн більше, ніж було з Вересня 2020 року.

Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становить 4 тис. 859 грн, що на 809 грн більше, ніж було з Вересня 2020 року.

Автор: Інна Андаліцька