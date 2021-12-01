1 грудня 2021 року збільшено заробітну плату педагогів у школах на 8,4%.
Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.
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Так, зарплати у директорів установ зростуть з 15 тис. 742 до 17 тис. 057 грн; молодих вчителів без категорії та стажу роботи – з 9 тис. 015 до 9 тис. 768 грн; вчителів II категорії – з 11 тис. 124 до 12 тис. 053 грн; вчителів I категорії – з 11 тис. 912 до 12 тис. 906 грн; вчителів вищої категорії – по 12 тис. 698 до 13 тис. 759 грн; асистентів вчителя – з 10 тис. 338 до 11 тис. 200 грн. У керівників гуртків зарплата зросте з 11 тис. 124 до 12 053 грн, у педагогів-організаторів і категорії – з 10 тис. 445 до 11 тис. 317 грн.
У МОН нагадали, що 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.
Держбюджет-2021 і обіцяне підвищення зарплат
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроект Ппро державний бюджет України на 2021 рік.
- 16 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищено зарплати на 26%, медикам – на 30%.
- Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року зростуть майже на 30%.
- 20 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання уряду заявив про те, що у 2021 році в Україні будуть збільшені зарплати вчителям і медикам.
- Того ж дня, 20 січня 2021 року, стало відомо про те, що Кабмін затвердив нову тарифна сітка для "бюджетників".
- Загальний бюджет освіти складе 173,8 млрд грн. Для виплат зарплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн, що на 21,2 млрд грн більше у порівнянні з 2020 роком.
- За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у квітні 2021 року зросла у порівнянні з квітнем 2020 року на 29,8% - до 13 тис. Реальна заробітна плата за рік зросла на 20%.
- Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 - 6 тис. Це на 1 тис. 076 грн більше, ніж було з Вересня 2020 року.
- Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становить 4 тис. 859 грн, що на 809 грн більше, ніж було з Вересня 2020 року.