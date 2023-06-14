Продати долар в середньому можна за курсом 36,90 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 14 червня, послабився на 2 копійки – до 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 10 копійок і становить 40,55 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол., євро – 40,00 грн за євро.

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Ситуація на валютному ринку

Як повідомляв УНІАН, учора курс гривні до долара в столичних обмінниках після зміцнення на 2 копійки складав 37,28 грн/дол. Щодо євро курс гривні вчора був незмінним, склавши 39,80 грн за євро.

Аналітики компанії Dragon Capital оновили свій макроекономічний прогноз до кінця року, згідно з яким прогноз курсу гривні на кінець року покращено до 39 грн/дол, порівняно з попереднім показником у 43 грн/дол.

За словами співзасновника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка, до кінця цього року курс долара в Україні може і не перевищити показник у 40 грн/дол., як очікувалося раніше. Експерт зазначив, що на це впливає великий обсяг міжнародної допомоги, яку отримує держава від західних партнерів, тому валютний курс долара в Україні має бути стабільним, враховуючи резерви та обсяги надходження допомоги.

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