Власники житла будуть виплачувати податок, якщо площа житла перевищує встановлений показник.

З 1 липня в Україні власники житла будуть виплачувати новий податок на нерухомість. Виплати також називають "податком на розкіш", оскільки платити доведеться за житло з площею більше встановленої. Податок буде оплачуватися за попередній рік.

Яке житло оподатковується?

Новий податок на нерухомість буде виплачувати власник житла або батьки чи опікуни, якщо власником є дитина. Платити податок потрібно за кожен квадратний метр понад норму. Виплати призначаються в таких випадках:

для квартир площею понад 60 кв. м;

площею понад 60 кв. м; для житлових будинків площею понад 120 кв. м;

площею понад 120 кв. м; для інших типів об'єктів нерухомості площею понад 180 кв. м;

площею понад 180 кв. м; власники квартири площею 300 кв.м або будинку понад 500 кв. м додатково виплатять 25000 гривень.

Якщо житло має кілька власників, то кожен з них виплачує податок за свою частку. Якщо ж нерухомість знаходиться в спільній сумісній власності, але не розділена в натурі, податок платить один з власників за спільною згодою.

Яким буде розмір податку?

Читайте такожСьогодні в Україні підняли прожитковий мінімум: як зміняться соцвиплатиМісцева влада сама встановлює розмір податку. Однак він не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня 2020 року — тобто, 4723 гривень. Податок за квадратний метр житла не може перевищувати 70,85 гривні. Розмір виплати в Києві – 1% від мінімальної зарплати або 47,23 грн за кожен кв. м.

В який термін потрібно сплатити податок?

Повідомлення про сплату податку на нерухомість власники житла повинні були отримати до 1 липня. Якщо повідомлення не було, потрібно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації. Виплатити податок потрібно протягом 30 днів з 1 липня або 60 днів з дня отримання квитанції.

Чи є штрафи за несплату податку?

За затримку платежу на термін до 30 днів доведеться доплатити 10% від суми податку. При затримці понад 30 днів – 20% суми.

Хто звільнений від податку?

Новий податок на нерухомість можуть не виплачувати діти-сироти, діти з інвалідністю, багатодітні сім'ї, учасники ООС та їх сім'ї, а також дитячі садки, школи, релігійні організації, громадські організації інвалідів.

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Автор: Катерина Пулатова