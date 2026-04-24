В НБУ розповіли, які банкноти в Україні підробляють найчастіше

Рівень підроблення банкнот за результатами 2025 року знизився утричі.

Найчастіше в Україні підробляють банкноти номіналом 500 гривень, а на другому місці з великим відривом – 200 гривень.

Як повідомила пресслужба Національного банку, із вилучених у 2025 році з обігу підроблених банкнот 80% склали купюри у 500 грн, а 13% - 200 грн. Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 7%.

Як і в попередні роки, найбільше підробляли банкноти старого зразка (2003 – 2007 років), зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Підробки банкнот сучасного покоління (зразка 2014 – 2019 років) становлять лише 10% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України.

"Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі", - зазначили в НБУ.

При цьому, за даними регулятора, рівень підроблення банкнот за результатами 2025 року знизився утричі порівняно з показником 2024 року. Минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підроблених банкнот, що стало найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2024 році він становив близько 5,1 підроблених банкнот.

"Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку аналогічний показник щодо рівня підроблених банкнот євро у країнах ЄС у 2025 році був у понад вісім разів вищий і становив 14 підроблених банкнот", - додали в Нацбанку.

Фальшиві гроші – останні новини

У 2025 році Національний банк України повідомляв, що за підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот. Тоді як у 2021 році цей показник був вищим і становив близько 7,1 підроблених банкнот.

У Бюро економічної безпеки повідомляли, що двоє іноземців організували канал постачання на територію України підроблених грошей номіналом по 100 доларів в особливо великих розмірах. Ділків викрили під час збуту фальшивих грошей на суму понад 10 тисяч доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: