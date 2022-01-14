Найбільшу кількість торік закрив "Ощадбанк" (235 відділень).

В Україні станом на 1 січня 2022 року Залишилося 6 тис. 685 банківських відділень, що на 449 відділень менше, ніж було рік тому (на 1 січня 2021 року).

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільше в 2021 році закрили відділень: "Ощадбанк" – 235 відділень (станом на 1 січня у банку залишаються функціонуючими 1 тис.602 відділення); "ПриватБанк" - 220 (Залишилося 1 тис. 497 відділень); "Укрсиббанк" - 21 відділення (залишилося 251 відділення).

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Закриття банківських відділень в Україні:

Українські банки у 2017 році скоротили кількість діючих відділень на 827-до 9,489 тисячі станом на 1 січня 2018 року.

Українські банки за січень-вересень 2018 року скоротили кількість діючих структурних підрозділів на 729 - до 8,760 тисячі станом на 1 жовтня 2018 року

Українські банки у 2019 році закрили понад 500 відділень.

Станом на 1 січня 2020 року в Україні функціонувало понад 8 тис. діючих структурних підрозділів банків.