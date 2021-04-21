Мінекономіки оцінює рівень "тіні" в Україні в 31% ВВП.

Рівень тіньової економіки в Україні в січні-вересні 2020 року склав 31% ВВП, що на 3 пункти більше в порівнянні з показником за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки.

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"Поширення пандемії та ускладнення умов економічної діяльності, сформовані в результаті введення вимушених обмежувальних заходів, призвели до зростання тіньової економіки в Україні.

За попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіні в січні-вересні-2020 склав 31% від обсягу офіційного ВВП, що на 3 п.п. більше показника січня — вересня 2019 року", - сказано в аналітичній записці Міністерства.

При цьому наголошується, що різні методи показують різну динаміку рівня тіньової економіки, що свідчить про нетиповий характер коронакризи в порівнянні з іншими кризовими періодами.

Як наголошується в аналітичній записці, більшість видів економічної діяльності показали тенденцію до зростання рівня тіньової економіки.

У секторальному розрізі найбільший рівень тіні торік був зафіксований в секторі транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності — 54% валової доданої вартості галузі, що на 22 П.П. більше показника за дев'ять місяців 2019 року.

У добувній промисловості, за оцінками Міністерства, рівень тіньової економіки зріс до 39%, за операціями з нерухомістю — на 14 п.п. до 44%.

У фінансовій і страховій діяльності та сільському господарстві Міністерство зафіксувало скорочення частки "тіні" за підсумками січня-вересня 2020 року — на 4 п.п., до 27% і на 2 п. п., до 30% відповідно.

Серед факторів, які впливають на тінізацію економіки, Міністерство назвало низький рівень захисту прав власності, недостатню ефективність судової системи, високий рівень корупції, а також наявність територій, непідконтрольних уряду.

Що цьому передувало

У 2018 році рівень тіньової економіки України склав 31% від офіційного валового внутрішнього продукту, що на один процентний пункт менше в порівнянні з 2017 роком.

Рівень тіньової економіки в Україні за підсумками 2019 року скоротився на 3 пункти в порівнянні з рівнем 2018 року – до 28% від офіційного валового внутрішнього продукту з 31%.

14 квітня 2021 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, заявив, що обсяг тіньової економіки становить половину ВВП України.

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Автор: Олена Коваленко