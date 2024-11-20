Як прогнозує ЦБ, вже наступного року російська економіка може опинитись на межі стагнації.

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що майже всі доступні ресурси в російській економіці вже задіяні, однак попри це у країні рекордно низький рівень безробіття і колосальний кадровий голод на підприємствах.

"Такого низького безробіття у нас не було ніколи. І мало знайдеться країн, де вона колись настільки сильно опускалася", - сказала голова Центробанку РФ, яку цитує The Moscow Times.

Згідно з опитуванням Центробанку, 73% підприємств зазнають кадрового голоду, а рівень завантаження потужностей на заводах вже перевищив 80%, що також є історичним рекордом.

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"Коли економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, але при цьому продовжується стимулюватися попит, виникає стагфляція", - попередила Набіулліна.

Центробанк намагається уникнути цього сценарію, підвищуючи ключову ставку.

"В інших країнах, які проходили через стагфляцію, — це результат необґрунтовано м'якої грошово-кредитної політики, коли її треба посилювати", - зазначила посадовиця.

За даними Росстату, економіка країни-агресора продовжує зростати, хоча темпи сповільнюються у міру того, як кредити дорожчають, сировинні галузі втрачають західні ринки, а заводи ВПК досягають меж потужностей. При цьому у третьому кварталі ВВП РФ додав 3,1% після зростання на 4,1% у другому кварталі та на 5,4% — у першому.

Однак, як прогнозує ЦБ, вже наступного року російська економіка може опинитись на межі стагнації. Так, ВВП РФ збільшиться лише на 0,5-1%, а темпи зростання інвестицій і приватного споживання взагалі обнуляться. МВФ вже заявив про обвал економіки РФ втричі - з 3,9% зростання цього року до 1,3% - наступного.

При цьому, наступного року ВВП Росії зростатиме на третину повільніше, ніж у розвинених країнах (1,8%), і втричі повільніше, ніж у тих, що розвиваються (4,2%). Від Китаю, (зростання на 4,5%) російська економіка відстане в 3,5 раза, а від Індії (6,5%) - у п'ять разів. До 2029 року ситуація ще більше погіршиться.

Наслідки війни в Україні для Росії

Ще тиждень тому ISW попередив, що на Росію в найближчому майбутньому чекають серйозні проблеми. За оцінкою аналітиків, економіка агресора виявилася не такою стійкою, як стверджує Кремль.

Business Insider прогнозує, що економіка РФ може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати.

Bloomberg переконаний, що російська економіка, яка страждає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися через санкції проти ключових секторів.

Президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан заявляв, що Росія має економічний запас до кінця наступного року і її треба дотиснути.

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