Це дозволить посилити тиск на агресорів і досягти максимального ефекту від вже введених санкцій.

Голова Національного банку Кирило Шевченко звернувся до центробанків Канади, Японії, Великобританії, США, Швейцарії та Європейського центрального банку із закликом переглянути та розірвати кореспондентські відносини з усіма банками Росії та Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Ми високо цінуємо міжнародну підтримку, яку вже отримали. Однак вважаємо, що перегляд і розірвання кореспондентських відносин з усіма російськими та білоруськими банками дозволить посилити тиск на агресорів і досягти максимального ефекту від вже введених санкцій", – зазначив Шевченко.

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