За підсумками 2025 року Україна очікує отримати приблизно 54 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Потреба України у зовнішньому фінансування на наступний рік складає близько 35 млрд доларів, але підтверджено поки що отримання 22 млрд. При цьому Нацбанк прагне уникнути емісії гривні.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю "РБК- Україна".

"На наступний рік у нас 22 млрд доларів наразі мають підтверджені джерела, але потреба – близько 35 млрд. Це означає, що щодо решти суми нам ще необхідно пройти перемовини і закріпити їх як на політичному, так і на операційному рівні", - сказав він.

Він зазначив, що в разі, якщо ця робота виявиться недостатньо успішною, а потреби залишатимуться на тому ж рівні, звісно, регулятору треба буде реагувати.

"Але я можу повторити ще раз – ми стійкі у своєму намірі уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту", - наголосив Пишний.

За його словами, Національний банк і уряд очікують, що за підсумками року Україна отримає приблизно 54 млрд доларів зовнішнього фінансування. Він повідомив, що бачить готовність усіх політичних стейкхолдерів забезпечити саме такий рівень фінансування.

"Ми розуміємо, що у 2025 році нам потрібно отримати достатній обсяг фінансування, щоб, у тому числі, сформувати певний буфер валютної ліквідності на 2026 рік. Іншими словами, мати перехідний залишок", - додав очільник Нацбанку.

Фінансування України в умовах війни - головні новини

Видання Reuters писало, що дефіцит фінансування України значно зросте наступного року, якщо Росія продовжить інтенсивно бити по всій країні, а уряд не відреагує на вимоги іноземних кредиторів щодо реформ. Україні знадобиться від 39 мільярдів доларів – сума цього року – до близько 58 мільярдів доларів зовнішнього фінансування лише наступного року.

Черговий транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility буде наданий Україні у меншому обсязі, ніж планувалося. Причина полягає у невиконанні Києвом 3 із 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

