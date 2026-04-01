Україна отримала понад мільярд доларів від Японії: на що підуть кошти

Україна отримала від Японії грант у розмірі майже 1,3 мільярда доларів. Кошти надійшли в межах механізму ERA через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine ("Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні").

Як повідомили у Міністерстві фінансів, це другий транш від Японії, профінансований у межах механізму ERA загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кошти вже зараховано до державного бюджету України. Фінансування буде використано для відшкодування соціальних видатків.

За даними відомства, з лютого 2022 року бюджетна допомога від Японії перевищила 10,7 млрд доларів – це другий показник серед країн та четвертий серед усіх донорів. Із цієї суми понад 2,7 млрд доларів надано у формі грантів.

Проєкт PEACE in Ukraine започатковано у червні 2022 року у відповідь на повномасштабну агресію Росії та нагальну потребу у забезпеченні фінансової стабільності держави. Його мета - підтримка уряду України у виконанні ключових функцій, зокрема фінансування заробітних плат працівників державного сектору, медичних послуг, пенсій і програм соціальної допомоги.

У лютому Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 мільйонів доларів. Це був перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 мільярдів доларів.

Україна може зіткнутися з нестачею фінансування вже у квітні. Угорщина блокує виділення узгодженого лідерами ЄС кредиту у 90 млрд євро. Висока представниця із закордонних справ та безпекової політики ЄС Кая Каллас під час свого візиту до України 31 березня зазначила, що наразі триває робота, аби подолати перешкоди на шляху до запровадження остаточного схвалення і виділення Україні кредиту, та поки що у неї "немає хороших новин, що ця позика буде виплачена".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже мала розпочати підготовку до наступної зими, але втратила час через блокування кредиту від Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро.

При цьому європейська комісарка з питань розширення Марта Кос передала спікеру українського парламенту Руслану Стефанчуку лист, який містить перелік з 11 законів. В разі їх ухвалення Україна може отримати фінансову допомогу до 4 млрд євро.

